¿Quién es Alexandra Litvinova? La novia de Alexis Sánchez, con quien tendrá su primer hijo

Suscríbete a nuestros canales

El delantero chileno Alexis Sánchez está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida personal: el futbolista será padre por primera vez. La noticia, que ha sido confirmada por su círculo más cercano, llega en un momento de estabilidad para el futbolista, quien mantiene una relación sentimental con la modelo rusa Alexandra Litvinova.

La futura madre es una modelo de 25 años que lleva más de una década en la industria y cuenta con una gran trayectoria. De hecho, ha modelado en 11 países y ha colaborado con varias agencias de prestigio. En redes sociales, su número de seguidores ha aumentado desde que su relación con el futbolista salió a la luz.

El romance entre Sánchez y Litvinova fue revelado por la prensa en junio de 2025. Desde entonces, la pareja se ha mostrado más unida, viviendo juntos en Udine, Italia. La modelo ha visitado en varias ocasiones Chile, en donde conoció a la familia de Sánchez y parte del país.

El anuncio de su paternidad marca un nuevo y especial capítulo para el futbolista, quien siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos. La llegada del primer hijo para la pareja llega en un momento de gran estabilidad para el delantero, quien afronta este importante paso con gran ilusión.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.