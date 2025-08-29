¿Resultados amañados? La ONU alerta que crimen organizado podría manipular partidos del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió una advertencia sobre los riesgos de crimen organizado que podría enfrentar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el primer torneo de 48 selecciones que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de que el evento representa una oportunidad económica sin precedentes, el organismo internacional señaló que atraerá a redes criminales que buscarán manipular competencias y obtener ganancias a través de apuestas ilícitas, informó La Opinión.

Tipos de amenazas latentes para el Mundial

En la apertura del taller "Protegiendo el deporte en México", Ronan O’Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, habló sobre los posibles riesgos.

“Junto a esta oportunidad para la unidad y el desarrollo económico, también vendrán graves riesgos como la manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas al crimen organizado”, declaró.

La UNODC anticipa un crecimiento considerable tanto en los mercados de apuestas legales como ilegales. Se estima que los mercados clandestinos, difíciles de cuantificar, podrían superar en volumen a los legales, poniendo en riesgo la integridad del deporte en los países sede.

Miles de millones de dólares en apuestas ilegales en el pasado Mundial

En el Mundial de Qatar 2022, las apuestas legales generaron alrededor de 35.000 millones de dólares, una cifra que podría ser superada en 2026. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el torneo generará una derrama económica de hasta 3.000 millones de dólares solo en México, que será sede de 13 partidos.

El organismo identificó como principales amenazas la manipulación de resultados y la corrupción sistemática. O’Laoire subrayó que estas prácticas son cada vez más sofisticadas y transnacionales, representando un peligro global para la integridad deportiva.

La UNODC ha colaborado con más de 130 países para fortalecer marcos legales y sistemas de detección, y la capacitación en México forma parte de una estrategia regional para dejar capacidades permanentes que beneficien al ecosistema deportivo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

