¿Rodrygo Goes rumbo a Manchester?: aumentan los rumores de su salida por este motivo

El jugador del Real Madrid, Rodrygo Goes, ha generado controversia al llegar tarde al entrenamiento de hoy. A pesar de que los motivos del retraso son desconocidos, se sabe que el futbolista llegó a las 9:42 de la mañana, cuando el horario establecido por el técnico Xabi Alonso para los jugadores sanos era a las 9:30.

Este incidente podría tener graves consecuencias para el brasileño, ya que Xabi Alonso ha dejado claro que "quien llegue tarde, no jugará". Este estricto precedente pone en riesgo su participación en el próximo partido, en un momento crucial de la temporada.

La situación se complica aún más en medio de rumores de transferencia. El Manchester City sigue considerando a Rodrygo como su principal objetivo de fichaje en caso de que su jugador Savinho abandone el club para unirse al Tottenham. El nombre de Rodrygo ha sido mencionado internamente en el club inglés.

Para sumar a la especulación, el brasileño ha llamado la atención en redes sociales. El jugador del Real Madrid le dio "me gusta" a una publicación de Instagram de Erling Haaland, en la que el delantero del City celebraba el regreso del fútbol. Este gesto ha sido visto como una pista de su posible interés en la Premier League.

