Vacaciones de Alexia Putellas: su verano tras separarse de Olga Ríos

La futbolista Alexia Putellas y la representante de celebridades Olga Ríos han puesto fin a su relación de tres años. La noticia, confirmada a mediados de julio, se especula que la razón principal de la separación fue la distancia física entre sus ciudades de residencia.

Este verano es el primero que la doble ganadora del Balón de Oro vive como soltera en tres años. Para disfrutar de esta nueva etapa, Alexia se ha refugiado en sus amigas y ha elegido Ibiza para unas vacaciones a bordo de un barco. Este viaje es la continuación de otra escapada que hizo a principios de agosto a México.

Por su parte, Olga Ríos también ha buscado desconectar en la isla de Palma de Mallorca, en esta ocasión junto a su madre. A través de un post en redes sociales, la representante compartió sus emociones. "Qué importante es coger aire, y qué poca atención le presto", escribió, agregando: "La Luna de estos días no me gusta nada. A mí las cosas a medias —ni llena ni nueva— se me hace bola".

En su escrito, Olga reflexionó sobre la importancia de encontrar calma y aprender a disfrutar de los pequeños detalles en momentos difíciles. De esta forma, ambas mujeres inician un camino de sanación personal, demostrando que están lidiando con su desamor de forma pública y madura.

