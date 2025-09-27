¡Venezuela invicta! Selección femenina de béisbol se corona campeona de este torneo: así venció a su rival

Suscríbete a nuestros canales

En una demostración épica de talento, la selección nacional de béisbol femenino de Venezuela pusó su nombre en los libros de historia al conquistar el V Campeonato Panamericano.

La jornada del pasado viernes 26 de septiembre se convirtió en una celebración inolvidable para el deporte venezolano, luego de que las "criollas" se impusieran en una final de infarto.

A través de la cuenta de Instagram Pasión por el Deporte, se difundieron imágenes del momento exacto en que las venezolanas celebraron su triunfo, con un out decisivo.

Final de Venezuela contra México en el Campeonato Panamericano

La final en el Estadio Jorge Luis García Carneiro no fue una victoria sencilla, sino la culminación de un torneo donde las venezolanas se mostraron imbatibles.

El choque por el oro contra México fue, sin duda, el encuentro más emocionante del torneo.

La tensión se mantuvo desde el primer pitcher hasta el último out. Venezuela tomó la delantera con una explosión ofensiva en el cuarto episodio, logrando un rally de cinco anotaciones que parecía abrir una cómoda ventaja.

Sin embargo, México respondió en la parte alta del quinto inning, anotando seis carreras para darle la vuelta al marcador y poner en apuros a las locales.

Remontada decisiva

Lejos de doblegarse, el equipo criollo recuperó la ventaja decisiva en el sexto inning. Una jugada de Gabriela García, sumada a un crucial error en la defensa de la escuadra mexicana, fue el factor clave que permitió a Venezuela adelantarse por la mínima.

La responsabilidad de cerrar el juego recayó sobre la lanzadora Marlyn Yendez, quien respondió con creces. Yendez demostró temple y autoridad al retirar a las bateadoras rivales por la vía rápida del 1-2-3 en el séptimo episodio, y certificando el título continental 9 carreras por 8.

Venezuela campeona invicta

El conjunto venezolano llegó a la final con una trayectoria de dominio absoluto. Su invicto se construyó juego a juego, desde la Ronda Regular hasta las Semifinales.

En la primera fase, las criollas demostraron una ofensiva arrolladora y una defensa impenetrable al aplastar a Cuba (11-0) y propinar una severa paliza a Argentina (17-0). También doblegaron a Nicaragua (4-0) y superaron a la propia selección mexicana (8-4).

Su pase al duelo decisivo se consolidó tras dejar fuera a Nicaragua nuevamente en Semifinales con un contundente 10 carreras por 1.

Mirando al futuro: el reto mundialista

Esta victoria trasciende lo deportivo, ya que el título panamericano le otorga a Venezuela la clasificación directa al Mundial de Béisbol Femenino.

Las campeonas tendrán que enfrentar un nuevo y gran compromiso internacional en marzo de 2026 cuando viajen a Estados Unidos para competir por la corona global.

