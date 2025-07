Vinicius Jr.: los consejos clave de Ancelotti y Ronaldo Nazario que marcaron su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr., figura indiscutible del Real Madrid, abrió su corazón en una entrevista reciente al hablar sobre los momentos clave que marcaron su crecimiento profesional. Entre ellos, destacó el papel fundamental de Carlo Ancelotti y Ronaldo Nazario.

Según el extremo brasileño, Ancelotti no solo le enseñó disciplina táctica, sino que le ayudó a entender mejor su rol dentro del equipo. "Carletto fue el primero que me dijo que tenía que defender más y no jugar solo para atacar", expresó. Esa corrección cambió su enfoque competitivo y lo convirtió en un jugador más completo.

Por otro lado, Vinicius compartió la influencia emocional y personal de Ronaldo, a quien considera una figura inspiradora dentro y fuera del fútbol. “Me dijo que nunca dejara de sonreír ni de disfrutar del juego, porque eso es lo que me hace especial”, contó.

Actualmente, Vinicius vive un momento estelar en su carrera, consolidado como líder ofensivo del club merengue y referente de la nueva generación de estrellas.

