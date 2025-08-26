Divisas

Así se cotiza el peso colombiano frente al dólar este 26 de agosto

El Banco de la República de Colombia informa diariamente sobre el precio de la moneda estadounidense

Por Jose Andrade
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 09:06 am

Este martes, 26 de agosto de 2025, el Banco de la República de Colombia estableció el precio del dólar en 4.017,44 pesos colombianos, por compra.

Este costo de la moneda estadounidense refleja una pequeña variación en comparación con el precio del pasado viernes, el cual se mantuvo en 4.008,07 pesos por dólar.

Asimismo, el Banco Central colombiano informa que el valor del peso colombiano puede cambiar en las distintas casas de cambio, según la tarifa dispuesta para la compra y venta de la divisa.

Por su parte, el portal Dolar Hoy informó que las casas de cambio compran la divisa americana en 3.930 pesos. Mientras que el precio de venta es de 4.020 pesos por dólar.

Visite nuestra sección Dólar Latam.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

Convertidor de moneda
USD -
COP - Peso colombiano
COP - Peso colombiano MXN - Peso mexicano PEN - Sol peruano GTQ - Quetzal guatemalteco DOP - Peso dominicano CLP - Peso chileno VES - Bolívar venezolano

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
Empleo
Estados Unidos
Martes 26 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América