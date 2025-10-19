¿Ataque en aguas de Colombia? Petro presiona a la Fiscalía ante recientes acciones de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este sábado a la Fiscalía "actuar de inmediato" ante la posibilidad de que Estados Unidos (EEUU) atacara una supuesta narcolancha en aguas del país neogranadino.

"Tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, y quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa", indicó Petro, en su cuenta a en X.

Por lo que alertó a la fiscalía Fiscalía general de la Nación para que "actúe de inmediato".

También pidió al organismo "otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EEUU".

La Administración de Donald Trump ha hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas desde agosto, cuando inició un amplio despliegue militar para combatir el narcotráfico, refiere EFE.