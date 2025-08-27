Avance histórico en Europa: aprueban fármaco que reduce el riesgo de transmisión del VIH

Suscríbete a nuestros canales

La farmacéutica estadounidense Gilead ha comunicado este 26 de agosto, la aprobación por parte de la Comisión Europea para la comercialización de Yeytuo, el medicamento antiviral inyectable basado en el lenacapavir que previene el VIH-1.

"El @EU_Commission ha autorizado nuestro medicamento de acción prolongada para la prevención del VIH, convirtiéndolo en la primera y única opción de prevención semestral disponible en la UE. Este es un hito importante en la región y en nuestra labor para ayudar a erradicar la epidemia", informó la farmacéutica Gilead.

Este fármaco indicado para adultos y adolescentes de alto riesgo con un peso mínimo de 35 Kg, ha mostrado una eficacia del 100% y 99,9% en ensayos clínicos.

Durante los ensayos clínicos, este tratamiento demostró superioridad en la prevención de infecciones por VIH en comparación con la incidencia basal de VIH (bHIV) y fue generalmente bien tolerada, sin que se identificaran problemas de seguridad nuevos o significativos. Los datos de ambos ensayos fueron publicados en 'The New England Journal of Medicine' y, en parte gracias a estos resultados, en diciembre de 2024 la revista 'Science' la nombró como el «Avance Científico del Año».

La autorización de la CE se produce tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en junio, así como la publicación de directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en julio que recomendaron su uso como una opción adicional de PrEP para la prevención del VIH.

