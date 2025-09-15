Capturan a hombre que inspiró la serie de Netflix el 'Estafador de Tinder'

Suscríbete a nuestros canales

El ciudadano israelí Simon Leviev, conocido mundialmente como el Estafador de Tinder, fue capturado este lunes en cumplimiento de una orden de Interpol.

Su historia, popularizada por Netflix en 2022, reveló un esquema de engaños afectivos y financieros que dejó víctimas en varios países.

Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayat, se hacía pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev. A través de Tinder, seducía mujeres para luego pedirles dinero alegando amenazas contra su vida.

Estafador de Tinder: detenido tras alerta internacional

Según EFE, las autoridades georgianas confirmaron la detención de Leviev en el aeropuerto de la ciudad de Batumi.

El Ministerio del Interior indicó que la captura responde a una notificación roja emitida por Interpol.

Aunque no se ofrecieron más detalles oficiales, medios locales reportaron que el arresto se realizó sin incidentes.

El detenido permanece bajo custodia mientras se evalúa su extradición.

Un fraude afectivo con ganancias millonarias

De acuerdo con AS, Leviev operaba con un patrón repetido: regalos costosos, promesas de amor y súplicas de ayuda financiera. Según estimaciones judiciales, logró recaudar cerca de 10 millones de dólares.

El estafador aprovechaba fechas como San Valentín para intensificar su actividad. Su perfil de lujo y urgencia emocional le permitía manipular a sus víctimas con gran eficacia.

Antecedentes penales y huida constante

Desde 2011, Leviev acumula antecedentes por robo, fraude y uso de documentos falsos. En 2015, recibió su primera condena por engañar a tres mujeres en Israel.

Posteriormente, huyó del país y enfrentó cargos en Noruega, Suecia, Reino Unido y España. En Cádiz, presentó una identificación falsa durante un viaje turístico.

Cambio de identidad y el inicio del documental

En 2017, regresó a Israel y cambió legalmente su nombre a Simon Leviev. Poco después volvió a salir del país y comenzó la etapa que forma la trama del documental de Netflix.

Según el artículo de VG, se dedicó a contactar mujeres en Tinder y a pedirles dinero para financiar su vida de lujos y excesos. Entre las víctimas figura Pernilla Sjoholmy, quien lo consideraba un amigo cercano, aunque nunca tuvo una relación sentimental con él.

Además, BBC señala que varias mujeres afectadas por el Estafador de Tinder han iniciado acciones legales. Algunas aún pagan las deudas adquiridas por los préstamos que hicieron para ayudarlo.

