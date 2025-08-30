Conmoción en Ucrania: revelan pistas claves sobre el asesino del expresidente del parlamentario

Suscríbete a nuestros canales

En Ucrania, un reciente acontecimiento acaparó la atención de la opinión pública y las autoridades.

Se trata del asesinato de un destacado político, el expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, que participó activamente en los movimientos que marcaron la historia del país, informó BBC.

El presidente ucraniano, Volodymir Zelenskyy, reaccionó con firmeza ante el crimen, calificándolo como un "terrible" acto y expresó que "desgraciadamente fue planificado minuciosamente".

¿Qué se conoce sobre el asesinato?

El expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, murió este sábado 30 de agosto. La policía informó que un sujeto le disparó y luego huyó del lugar en una bicicleta.

El crimen ocurrió en Lviv, una ciudad al oeste de Kyiv, la capital, y cerca de la frontera con Polonia.

Andrii Parubii, de 54 años, era un político nacionalista y proeuropeo. Pertenecía al partido opositor Solidaridad Europea del expresidente Petro Poroshenko.

Su participación fue clave en eventos históricos como la Revolución Naranja de 2004 y el Maidán de 2013-2014, movimientos que buscaban acercar a Ucrania a Occidente.

Después de que el presidente prorruso Viktor Yanukovych fue derrocado, Parubii ocupó el cargo de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

¿Cómo va la investigación?

Las primeras informaciones, citadas por el servicio ucraniano de la BBC, indican que el asesino llevaba una mochila similar a las que usan los repartidores de comida.

El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, declaró que el diputado Andrii Parubii fue "asesinado por las balas del enemigo", una frase que comúnmente se usa en Ucrania para referirse a Rusia.

Parubii estaba en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Esa lista incluye a miles de personas, entre ellos muchos funcionarios de Ucrania, además de personalidades de Rusia y países occidentales.

La policía aún investiga los motivos del crimen y trabaja para identificar al perpetrador.

"Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", expresó Zelenskyy.

