Elecciones en Honduras 2025: así se desarrollan los comicios este 30 de noviembre

Este domingo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas en una jornada que definirá qué partido se queda en el poder.

De acuerdo con la agencia EFE, estos comicios, que se desarrollan en un ambiente de expectación y con tres candidatos presidenciales, son cruciales para el país, pues además de la persona que sucederá a la actual mandataria, Xiomara Castro, se elegirá a la totalidad de los representantes municipales y legislativos.

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Honduras?

El día de votación tiene una relevancia histórica, pues marca la primera vez que un proyecto de izquierda culmina un mandato completo en Honduras, tras el fallido intento de Manuel Zelaya en 2009.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, representa la continuidad de la gestión de Castro y se enfrenta a un desafío mayor: demostrar si una propuesta progresista puede afianzarse más allá de un primer ciclo.

Los otros contendientes principales son Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Inicio con incidentes y reclamos ciudadanos

La jornada electoral comenzó con algunas dificultades logísticas y muestras de descontento. A través de la red social X, se reportaron fallas en los aparatos biométricos para la identificación de votantes y retrasos notables en la apertura de varios centros de votación, que aún no recibían las maletas con el material electoral.

La situación generó tensión en algunos puntos.

Protesta en San Pedro Sula: uno de los incidentes más visibles ocurrió en San Pedro Sula, donde el actual alcalde y candidato a la reelección por el Partido Liberal, Roberto Contreras, golpeó el portón de un centro de votación para exigir su apertura inmediata.

El alcalde reclamó enérgicamente ante la molestia de las decenas de ciudadanos que esperaban desde tempranas horas.

Participación y expectativa

A pesar de los inconvenientes iniciales, la afluencia de votantes ha sido constante.

Aunque se observó una llegada de jóvenes motivados a participar por primera vez, fueron en su mayoría las personas mayores quienes abarrotaron los centros de votación en las primeras horas del día. Hasta el momento, el ambiente general se mantiene pacífico.

Más que solo la presidencia

La trascendencia de esta elección va más allá de la figura presidencial. Los hondureños también deben renovar 298 alcaldías municipales, elegir a 128 diputados para el Congreso Nacional y a 20 representantes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Este recambio masivo implica que se redefinirá la gestión de los presupuestos, las decisiones sobre obras públicas y la capacidad de aprobar o frenar leyes y reformas a nivel local y nacional.

Espera de los resultados

Se prevé que los resultados preliminares de la contienda comiencen a informarse aproximadamente cuatro horas después del cierre de las urnas. El cierre está programado para las 17:00 hora local (23:00 GMT).

