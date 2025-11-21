En video: avión de combate se estrella durante una exhibición aérea en el Dubai Airshow 2025

Suscríbete a nuestros canales

Un avión de combate Hal Tejas de la Fuerza Aérea India se estrelló este viernes durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái.

De acuerdo con el reporte de medios locales, en el siniestro perdió la vida el piloto que lo tripulaba.

La Fuerza Aérea India y el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos confirmaron el suceso y anunciaron la apertura de un comité de investigación, reseña EFE.

Avión de combate se estrella durante una exhibición aérea

Según se pudo conocer, la avioneta participaba en una exhibición aérea en el Dubai Airshow cuando perdió altitud repentinamente antes de estrellarse, lo que generó una columna de humo.

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea India lamentó la pérdida del piloto fallecido.

Al sitio acudieron equipos de bomberos y emergencias para atender la emergencia.

De igual modo, se conoció que las exhibiciones aéreas programadas para la tarde en el Dubai Airshow fueron suspendidas tras el incidente.

Este siniestro se produce un día después de que el Gobierno de la India desmintiera videos falsos que afirmaban que otro avión indio había sufrido una fuga de aceite en el mismo evento, calificando la narrativa de "propaganda sin fundamento".

Historial de siniestros

La Fuerza Aérea India tiene un historial de siniestros entre los que figuran los siguientes:

Diciembre de 2021: Muerte de 14 personas, incluido el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Bipin Rawat, tras estrellarse un helicóptero Mi-17V5.

2019: Muerte de un piloto militar tras el choque de su avión de acrobacias con otro aparato en Bangalore.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube