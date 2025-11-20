Revelan el principal sospechoso de asesinar a la influencer 'Girlalala': un video lo delata

Suscríbete a nuestros canales

Tras el hallazgo del cadáver de la influencer de TikTok 'Girlalala' dentro de un vehículo en Florida, Estados Unidos (EEUU), las autoridades revelaron quién es el principal sospechoso.

Luego de varias averiguaciones, hay un video que muestra el momento en el que la joven de 21 años, oficialmente identificada como Maurice Harrison, fue asesinada.

Sospechoso principal

El pasado 14 de noviembre hallaron el cadáver de la joven influencer en el interior de un vehículo en la cuadra 3300 de Northwest 37th Street, cerca del aeropuerto internacional de Miami.

Las autoridades policiales arrestaron a la pareja de Harrison, Shanoyd Whyte Jr., quien es el principal sospechoso del lamentable homicidio, según indican medios locales.

Cámara delata al culpable

Según los informes policiales de Broward, recibieron una llamada telefónica alertando sobre una persona herida dentro del vehículo, el cual es propiedad de Whyte Jr.

Cuando los efectivos policiales llegaron hasta el lugar, hallaron a la joven Harrison en el asiento de copiloto con una herida de bala, aunque la trasladaron a un centro hospitalario, falleció.

Tras iiciar las investigaciones en el caso de homicidio de Harrison, la cámara de un vehículo Tesla grabó lo que parece una discusión entre la pareja dentro del auto de Whyte.

La discusión se puso acalorada y culminó con un disparo fatal, lo que convierte el video de seguridad del Tesla en evidencia clave para esclarecer el homicidio de la influencer 'Girlalala'.

