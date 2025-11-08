Rodrigo Paz Pereira se juramenta: ¿Qué aliados busca tras asumir la presidencia de Bolivia?

Suscríbete a nuestros canales

El Estado Plurinacional de Bolivia vive hoy una jornada histórica, debido a que Rodrigo Paz Pereira jurará como el nuevo Presidente Constitucional, poniendo fin a 20 años de gobiernos del MAS, el partido fundado por el expresidente Evo Morales.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 19 de octubre, obteniendo el 54.96% de los votos frente a su contrincante, Jorge "Tuto" Quiroga.

Su investidura, que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre de 2025, simboliza un cambio profundo en la dirección política y económica de Bolivia.

La ceremonia de transmisión de mando y juramento se lleva a cabo en la sede de Gobierno, La Paz, con un estricto protocolo que mezcla símbolos republicanos y plurinacionales, la cual iniciará en horas de la mañana.

La Cancillería boliviana confirmó a medios internacionales, la acreditación de más de 50 delegaciones internacionales, un hecho que subraya el prometido giro en la política exterior del país.

Presencia de líderes internacionales

La asistencia de varios Jefes de Estado y altos dignatarios internacionales es el sello diplomático de esta investidura, algunos retoman o fortalecen las relaciones con Bolivia.

Argentina: Javier Milei (Presidente)

Brasil: Geraldo Alckmin (Vicepresidente)

Chile: Gabriel Boric (Presidente)

Ecuador: Daniel Noboa (Presidente)

Paraguay: Santiago Peña (Presidente)

Uruguay: Yamandú Orsi (Presidente)

Estados Unidos: Christopher Landau (Subsecretario de Estado)

Cabe destacar, que que Rodrigo Paz Pereira es el tercer miembro de su familia en ocupar la presidencia (después de su tío abuelo, Víctor Paz Estenssoro, y su padre, Jaime Paz Zamora).

