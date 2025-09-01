Tragedia en Afganistán: cifra de muertos sube tras terremoto en las últimas horas

Suscríbete a nuestros canales

Al menos 800 los muertos y unos 2.500 los heridos es el saldo que dejó un potente terremoto en las últimas horas al este de Afganistán, según confirmaron fuentes oficiales.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.



Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5,2, reseñó EFE.

Tragedia en Afganistán tras terremoto

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar sobrevivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que bloquean carreteras clave en Kunar y Nuristán.

Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.



Los terremotos se sintieron con fuerza en las provincias orientales de Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, y las sacudidas alcanzaron también a Kabul, la capital.

En una rueda de prensa, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid advirtió de que las cifras "no son definitivas y podrían aumentar".

"Nuestros equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados", aseguró Mujahid.

