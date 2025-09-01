Nuevo atentado en cuartel policial de Colombia: confirman la cifra de heridos

Suscríbete a nuestros canales

Tres agentes de policía resultaron heridos tras la detonación de un explosivo lanzado desde un dron en un ataque contra una estación de policía, incidente ocurrido este domingo en el municipio de El Bordo, en el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia.

El ataque fue perpetrado con un dron cargado de explosivos, según confirmaron las autoridades. Los uniformados, que se encontraban en la zona urbana del municipio, fueron alcanzados por las esquirlas de la detonación.

Detalles de la detonación

Fuentes policiales indicaron a la agencia EFE que uno de los heridos presenta mayor complejidad debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el suceso, las autoridades reaccionaron de forma inmediata para controlar la situación y los heridos fueron trasladados a centros médicos.

Aunque la condición de los policías es estable, el hecho subraya la creciente amenaza del uso de tecnología por parte de grupos armados en la región.

Escenario de conflicto en el Cauca

Este no es el primer ataque de este tipo en la zona. Hace apenas dos meses, en junio, las disidencias de las FARC utilizaron drones con explosivos contra instalaciones de la Policía en El Bordo, dejando varios heridos y daños materiales.

El departamento del Cauca ha sido históricamente un epicentro del conflicto armado en Colombia, y actualmente es escenario de una disputa territorial por el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. Las disidencias de las FARC y otros grupos criminales son los principales actores involucrados en esta confrontación.

