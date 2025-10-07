Tragedia en Madrid: evacuan edificios y cierran calles este 7 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Un derrumbe parcial en un edificio en obras de seis plantas, ubicado en la calle Hileras de Madrid, ha generado alarma nacional.

El colapso ocurrió pasadas las 13:00 horas y provocó una nube de polvo, caos en el centro de la capital y una intensa movilización de los servicios de emergencia.

Hasta el momento, tres obreros resultaron heridos y varios compañeros siguen desaparecidos. Las autoridades trabajan para confirmar si estaban dentro del inmueble al momento del colapso.

España en alerta: ¿cuántos fallecieron y por qué se derrumbó el edificio?

Según fuentes de Emergencias Madrid, uno de los heridos presenta fractura en la pierna y los otros dos sufren contusiones.

No se han confirmado fallecidos, pero los bomberos continúan la búsqueda entre los escombros.

El derrumbe afectó los forjados, estructuras horizontales que separan las plantas y sostienen el peso del edificio.

Expertos señalan que fallas en estos elementos suelen derivar en colapsos progresivos.

Testimonios y primeros indicios

Vecinos relatan haber escuchado un “bombazo” seguido de polvo y olor extraño. Marisol Jiménez, residente del edificio contiguo, asegura que la casa tembló y que la policía les prohibió regresar.

Un trabajador de un bar cercano declaró a Canal 24 horas que el estruendo fue repentino. La propietaria de una peluquería confirmó que fueron desalojados por precaución.

Operativo de rescate y evaluación estructural

Once dotaciones de bomberos, drones de la Policía Municipal y guías caninos trabajan en la zona. Las autoridades acordonaron el área entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol.

El alcalde José Luis Martínez Almeida informó que el consistorio sigue pendiente del incidente. Técnicos evalúan si el edificio representa riesgo de nuevos desprendimientos.

Estado de la obra y antecedentes

El inmueble llevaba menos de un año en rehabilitación. Vecinos aseguran que antes funcionaban oficinas y un restaurante con párquin, pero que estaba abandonado desde hace tiempo.

La investigación se centra en determinar si hubo fallas en el refuerzo de los forjados o negligencia en la ejecución de la obra. Hasta ahora, no se descarta ninguna hipótesis.

Las autoridades mantienen el área cerrada y recomiendan a los residentes seguir las instrucciones de los equipos de emergencia. El número de desaparecidos sigue sin confirmarse.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube