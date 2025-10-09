¡Salida forzosa! Nueva expulsión de 11 venezolanos: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, se ejecutó una nueva salida forzosa para un grupo de 11 venezolanos que fueron parte de un operativo de expulsión.

De acuerdo con el reporte, la acción se llevó a cabo por parte de la Unidad de Seguridad del Estado de la Región Policial Arequipa, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Nueva expulsión de 11 venezolanos

El traslado de los ciudadanos extranjeros se realizó este 8 de octubre de 2025, desde la ciudad de Arequipa hasta el Puesto de Control Fronterizo de Desaguadero (Puno), punto limítrofe con Bolivia, con el apoyo logístico del Gobierno Regional de Arequipa.

Los venezolanos habrían sido enviados en un vehículo institucional para asegurar el transporte ordenado y seguro.



Los ciudadanos intervenidos fueron identificados durante operativos desarrollados en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, el terminal terrestre y otros puntos de la ciudad, donde se detectó su situación migratoria irregular.



En total, fueron expulsados 11 ciudadanos venezolanos, entre hombres y mujeres de 19 a 48 años, tras resoluciones emitidas por Migraciones Arequipa, que dispusieron su expulsión con impedimento de ingreso al territorio nacional.

