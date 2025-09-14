Delcy Rodríguez insta a EE.UU. al cese del "bochornoso hostigamiento": Venezuela jamás se rendirá

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado este sábado a que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) cese del hostigamiento contra Venezuela.

A través de sus redes, Rodríguez difundió el mensaje junto con el comunicado de la cancillería venezolana en rechazo al ataque de de EE.UU. con un buque de guerra contra pescadores atuneros en aguas venezolanas.

Llamado de Delcy Rodríguez

De acuerdo con el escrito de la vicepresidenta Rodríguez, el "gobierno de EEUU debe cesar inmediatamente su bochornoso hostigamiento militar a Venezuela y el acoso a nuestros pescadores".

Asimismo, indicó que ya "suficiente daño y perjuicios han causado al pueblo venezolano con su criminal bloqueo económico".

Y reitera que "Venezuela jamás se rendirá, y ante cualquier circunstancia defenderá, en unión nacional, su sagrado derecho a la paz".

Rechazo al ataque con buque de guerra de EE.UU.

El canciller de la República, Yván Gil, denunció directamente a Estados Unidos por "abordar de forma hostil" a pescadores venezolanos.

De acuerdo con el comunicado emitido por la cancillería, los nueve pescadores se encontraban autorizados por el Ministerio para salir a navegar en aguas venezolanas.

