Esta fábrica de cuadernos vuelve al ruedo en Venezuela: promete abastecer todo el mercado

Suscríbete a nuestros canales

La empresa Invepal, ubicada en Maracay, ha retomado sus operaciones para abastecer con libretas y cuadernos hechos en el país a estudiantes, personal docente y al sistema administrativo de la nación.

Ofrece abastecer todo el mercado nacional

El ministro para Industrias y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Alex Saab, ofreció: "Volveremos a producir la totalidad de los cuadernos y libretas que el país necesita, eliminando así la dependencia de importaciones".

Asimismo, destacó que la reactivación de Invepal tiene como objetivo principal "garantizar el suministro escolar y administrativo con productos 100 % nacionales, elaborados con la dedicación de nuestros trabajadores".

¿Qué planes trae la empresa?

Esta nueva fase de Invepal incluye un plan de modernización integral de sus instalaciones. Se contempla la actualización de las líneas de encuadernado e impresión, la expansión de la capacidad de almacenamiento de papel y la adopción de nuevas tecnologías para elevar la productividad y competitividad de la planta.

"Desde el Ministerio de Industrias, exhortamos a empresas privadas y estatales por igual a consumir productos nacionales para continuar fortaleciendo la producción de nuestras industrias", solicitó el ministro.

Antecedentes de Invepal

Nacionalización y creación: En el año 2005 , las instalaciones de la antigua VENEPAL fueron recuperadas por el Estado y se constituyó la nueva entidad, rebautizada como INVEPAL (Industria Venezolana Endógena de Papel) .

Modelo de gestión: Inicialmente, se promovió un modelo de gestión basado en la participación de los trabajadores, incluyendo la figura de una cooperativa y el impulso de un "nuevo modelo económico" con participación de la clase obrera en las decisiones.

Adscripción: Actualmente, INVEPAL es una empresa estatal adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, y forma parte del conglomerado de empresas estatales (como CORPIVENSA).

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube