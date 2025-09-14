Lluvias en Venezuela: ¿Qué dice el último pronóstico de Inameh?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este domingo 14 de septiembre de 2025, que se observa cielo parcialmente nublado a fragmentado en gran parte del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, acotaron que hay presencia de núcleos convectivos productores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al este de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Guárico, oeste de Apure, este de Sucre y Zulia.

Mientras que, en los estados como: Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Falcón, Zulia y en la región del Delta del Orinoco, afectando también parte de Sucre, el Inameh prevé núcleos aislados de chubascos moderados a fuertes.

El resto del territorio se estima con nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas.

Onda Tropical 34

La Onda Tropical N°34 se encuentra ubicada al oriente del país, generando núcleos convectivos, acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes, actividad eléctricas y ráfagas de viento en zonas de los estados: Delta Amacuro, este de Guárico, Bolívar, Amazonas y Zulia.

