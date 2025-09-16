Venezuela califica de “mentira bochornosa” el informe del Departamento de Estado de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional calificó este martes de “mentira bochornosa” el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), donde descertificó a Venezuela en la lucha antidrogas.

“La República Bolivariana de Venezuela, como toda la comunidad internacional y los países dignos de América Latina, rechaza y repudia el informe emitido por el Departamento de Estado de los EEUU que pretende señalar los países de tránsito y productores de drogas ilícitas de este año, en una imaginaria e ilegítima auto designación como juez y policía del mundo. Todas las aseveraciones del referido informe carecen de fundamento y contradicen los datos oficiales de organismos internacionales especializados”, indicó en comunicado, difundido por el Canciller de la República, Yván Gil, en su cuenta de Telegram.

En tal sentido, aseguró que informes oficiales continuos (1999-2025) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), “Venezuela está certificada como territorio libre de cultivos ilícitos. Además, está comprobado que no existe en nuestro país cárteles ni plantaciones destinadas al procesamiento de drogas”.

Información, que afirmó, se refleja en los informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) (2024-2025), donde, además, “reafirma que la producción de cocaína proviene fundamentalmente de Colombia”.

Asimismo, mencionó que la ONUDD señala que el 87% de las exportaciones de cocaína proveniente del país neogranadino se movilizan por el océano Pacífico, un 8% por la Guajira Colombiana y apenas un 5% se intenta movilizar por el territorio venezolano.

Ante estos informes emitidos por un organismo internacional y de EEUU, el Gobierno de Nicolás Maduro calificó de “mentira bochornosa” el informe del Departamento de Estado estadounidense.

“Forma parte de una nueva fase de la obsesiva, permanente y fracasada política de ‘cambio de régimen’ implementada por las élites alrededor del poder en Washington contra un Estado libre y soberano como Venezuela”, se lee en el texto.

Destacando que a esta “gran farsa” se le suma un nuevo elemento “la amenaza de agresión militar” contra el país, instrumentalizando un asunto que corresponde “tratar exclusivamente a los mecanismos de seguridad, cooperación judicial y policial de carácter internacional y multilateral”.

“Venezuela reafirma ante la comunidad internacional su sólida voluntad de defensa de su soberanía, integridad y paz mediante todos los recursos disponibles, y ejercerá todas las acciones a las cuales tiene derecho en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual exige el cese inmediato de estas agresiones y mentiras en contra del sagrado pueblo de Simón Bolívar”, concluye la misiva.

A continuación el comunicado íntegro: