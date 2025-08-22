Activan operativos del Banco de Venezuela este 23 y 24 de agosto: conozca los sitios elegidos

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta temporada vacacional, el Banco de Venezuela (BDV) continúa desplegando sus operativos en todo el país con la campaña “Listos pa’l plan 24/7”, dirigida a temporadistas.

Según información oficial compartida por el Banco de Venezuela, los usuarios han recibido atención directa en playas, parques y espacios recreativos, con acceso a soluciones financieras innovadoras.

Operativos del Banco de Venezuela este 23 y 24 de agosto

Este fin de semana, el BDV estará presente en Playa Lido (Anzoátegui) y en el Club Círculo Militar Mamo (La Guaira), donde los visitantes podrán disfrutar del servicio PagomóvilBDV con QR.

Además, el aplicativo BDVApp estará disponible para facilitar pagos, transferencias y consultas, mientras se desarrollan actividades recreativas, musicales e interactivas para toda la familia.

La atención también se extiende al embarcadero La Baritina, donde los vacacionistas podrán adquirir la nueva tarjeta MasterCard Debit sin contacto, abrir cuentas y actualizar sus datos.

¿De qué trata el operativo del Banco de Venezuela?

El operativo “Listos pa’l plan 24/7” busca acercar los servicios financieros del BDV a los ciudadanos en sus espacios de descanso y recreación.

Los usuarios pueden vincularse con AMI, descargar la BDVApp, recibir asesoría personalizada y realizar trámites sin necesidad de acudir a una agencia bancaria tradicional.

Asimismo, el BDV promueve el uso de sus canales digitales para garantizar atención continua, segura y eficiente, incluso en zonas turísticas de alta afluencia.

Próximos operativos

Del 30 al 31 de agosto, el operativo llegará al Sistema de Teleféricos Mukumbarí (Mérida) y al Parque Generalísimo Francisco de Miranda (Caracas), ampliando su cobertura.

El Banco invita a seguir sus redes oficiales para conocer los próximos puntos de atención, donde continuará ofreciendo experiencias integrales de pago y entretenimiento.

