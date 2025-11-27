Activan plataforma para acceder a la historia clínica de pacientes venezolanos: conozca sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Gobierno Nacional puso en funcionamiento la plataforma de datos para el acceso a la Historia Clínica Digital en Venezuela, así lo anunció la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez.

Desde la Unidad de Cardiología Integral del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en el marco de una jornada del Obratón Nacional de infraestructuras sanitarias, la vicepresidenta Jiménez Ramírez comunicó el lanzamiento al Ejecutivo nacional, informó Venezolana de Televisión (VTV).

“Quiero informarle, a usted, el cumplimiento de sus instrucciones y presentarle la Historia Clínica Digital”, expresó Jiménez al presidente Nicolás Maduro.

La también ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología detalló el proceso de desarrollo de la plataforma. Señaló que la convocatoria presidencial facilitó la formación de un equipo especializado.

Participación de profesionales de diferentes hospitales

En este grupo participaron profesionales del Hospital Militar de Caracas, el Cardiológico Infantil, y la doctora María Teresa Maduro, junto a expertos en etiología.

“Y cada uno de estos expertos hizo su contribución para construir una plataforma tecnológica diseñada por venezolanas y venezolanos”, acotó la ministra.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) coordina este proyecto. Su función principal es almacenar y ofrecer, de forma electrónica, el historial médico completo de los pacientes que utilicen los servicios públicos de salud.

Al momento de la presentación, el servicio de cardiología del Hospital Militar ya disponía de esta nueva plataforma de datos clínicos.

Vínculo de la plataforma con el Sistema Patria

Por su parte, Maduro estableció una comparación, describiendo la plataforma como un “cerebro de datos para la salud”. Recordó que este desarrollo materializa un objetivo planteado tiempo atrás, asociado al Carnet de la Patria.

“La idea es que el Carnet de la Patria tuviera esa ventanita, y ya el Sistema Patria tiene esa ventana. Y con las historias clínicas únicas, vamos a poder fácilmente acceder a patologías, tratamientos, diagnósticos, todo lo que tengan nuestros compatriotas”, resumió el Presidente.

El mandatario concluyó sus declaraciones enfatizando el talento nacional y la cooperación internacional en el área, al mencionar que: “En Venezuela tenemos todo y mientras más avance la ciencia, el conocimiento y la inversión para hacer todo en Venezuela, nuestra patria cada vez será más independiente, más libre y, por ende, más feliz”.

