Actualiza el módem de Cantv en las oficinas de atención al cliente: no se requiere ser el titular del servicio

Te indicamos la dirección de cada uno de estos centros ubicados en el territorio nacional

Por Genesis Carrillo
Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 11:06 pm

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) invitó a sus usuarios a actualizar el módem para tener una mejor navegación en internet. 

A través de su cuenta en Instagram, la empresa informó a todos sus usuarios que ya pueden solicitar el módem en sus oficinas ubicadas en el territorio nacional.

Estos son los centros de atención de Cantv: 

  • Miranda en el CCCT, Chacao, Los Cortijos, Guarenas, Los Teques y Charallave, las cuales laboran de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
  • Distrito Capital en la avenida Libertador y Los Chaguaramos, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. 
  • La Guaira en Maiquetía, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
  • Zulia en Cabimas, Salto Ángel, San Francisco, Los Olivos y Ciudad Ojeda, desde 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. 
  • Falcón en Coro y Punto Fijo, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
  • Lara en Barquisimeto Centro, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
  • Trujillo en Trujillo y Valera, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
  • Mérida en Mérida Centro, El Vigía y Tovar, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
  • Táchira en Colón inicia la jornada a las 8:00 am hasta la 1:00 pm; San Antonio, Pirineos, La Grita, Rubio y La Concordia, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 

Para saber la ubicación y el horario de las demás oficinas ingresa haz clic aquí

Es importante mencionar que Cantv resaltó que para realizar el proceso "no requiere ser el titular del servicio". 

