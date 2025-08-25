Actualiza el módem de Cantv en las oficinas de atención al cliente: no se requiere ser el titular del servicio

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) invitó a sus usuarios a actualizar el módem para tener una mejor navegación en internet.

A través de su cuenta en Instagram, la empresa informó a todos sus usuarios que ya pueden solicitar el módem en sus oficinas ubicadas en el territorio nacional.

Estos son los centros de atención de Cantv:

Miranda en el CCCT, Chacao, Los Cortijos, Guarenas, Los Teques y Charallave, las cuales laboran de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Distrito Capital en la avenida Libertador y Los Chaguaramos, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

La Guaira en Maiquetía, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Zulia en Cabimas, Salto Ángel, San Francisco, Los Olivos y Ciudad Ojeda, desde 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

Falcón en Coro y Punto Fijo, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Lara en Barquisimeto Centro, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Trujillo en Trujillo y Valera, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Mérida en Mérida Centro, El Vigía y Tovar, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Táchira en Colón inicia la jornada a las 8:00 am hasta la 1:00 pm; San Antonio, Pirineos, La Grita, Rubio y La Concordia, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Para saber la ubicación y el horario de las demás oficinas ingresa haz clic aquí

Es importante mencionar que Cantv resaltó que para realizar el proceso "no requiere ser el titular del servicio".