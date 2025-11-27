Trámites

Ahora puedes registrar tu entrada y salida del país a través del portal Saime: paso a paso aquí

Se debe validar la totalidad de los movimientos migratorios registrados antes de proceder con el pago

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:01 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a los usuarios que ahora podrán registrar sus entradas y salidas del país, además de poder pedir la Certificación de Movimientos migratorios a través de su portal web.

Así podrás registrar tus movimientos migratorios

  • Ingresa a tu usuario.
  • Dirígete a la sección de migración y haz clic en "Movimientos Migratorios".
  • Al presionar esa opción, se podrán ver todos los movimientos de entrada y salida del país.
  • Presionar "solicitar documento".
  • Aparecerá una ventana emergente que confirmará tus datos para continuar el proceso.
  • Se verá el monto a pagar y el método de pago para que, una vez confirmado, se emita la certificación descargable del trámite.

Aspectos a tomar en cuenta para completar los movimientos migratorios

Cabe acotar que se debe validar la totalidad de los movimientos migratorios registrados antes de proceder con el pago, y en caso de inconsistencias, debe asistir a la oficina de Atención al Ciudadano para solucionar el trámite.

Asimismo, se debe considerar que esta solicitud únicamente la debe realizar el titular del trámite.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
belleza
Estados Unidos
Miércoles 26 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América