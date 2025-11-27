Ahora puedes registrar tu entrada y salida del país a través del portal Saime: paso a paso aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a los usuarios que ahora podrán registrar sus entradas y salidas del país, además de poder pedir la Certificación de Movimientos migratorios a través de su portal web.

Así podrás registrar tus movimientos migratorios

Ingresa a tu usuario.

Dirígete a la sección de migración y haz clic en "Movimientos Migratorios".

Al presionar esa opción, se podrán ver todos los movimientos de entrada y salida del país.

Presionar "solicitar documento".

Aparecerá una ventana emergente que confirmará tus datos para continuar el proceso.

Se verá el monto a pagar y el método de pago para que, una vez confirmado, se emita la certificación descargable del trámite.

Aspectos a tomar en cuenta para completar los movimientos migratorios

Cabe acotar que se debe validar la totalidad de los movimientos migratorios registrados antes de proceder con el pago, y en caso de inconsistencias, debe asistir a la oficina de Atención al Ciudadano para solucionar el trámite.

Asimismo, se debe considerar que esta solicitud únicamente la debe realizar el titular del trámite.

