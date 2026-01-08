Anuncian jornada especial para el pago del impuesto vehicular en Maracaibo: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo anunció este jueves, una jornada especial para el pago del impuesto vehicular para los conductores de esa ciudad, que tendrá lugar en la sede del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.

Fecha: sábado 10 de enero.

Horario: De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Ubicación: SEDEMAT, Sede Valle Frío.

Nota: La sede estará habilitada para todos los trámites administrativos.

REQUISITOS

Para el Impuesto Vehicular, los requisitos comunes incluyen la cédula de identidad (C.I.), el RIF, el Carnet de Circulación o Título de Propiedad, la Factura de Compra (si es nuevo), la Póliza de Responsabilidad Civil, y la solvencia del último pago si aplica.

Presentando estos documentos para el registro y pago, a menudo los contribuyentes reciben descuento si pagan antes de la fecha límite que imponen las Alcaldías.

