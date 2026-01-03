Trámites

¿Perdiste la placa de tu vehículo? Así de sencillo puedes recuperarla y evitar multas

Recuerde presentar la denuncia ante el Cicpc sobre extravío de la placa identificadora

Por Selene Rivera
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 11:33 pm

Al perder la placa vehicular se deben seguir una serie de pasos para recuperarla en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió el paso a paso para realizar el trámite en caso de requerir recuperar su placa por robo o extravío.

¿Cómo recuperar la placa de mi vehículo?

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo estatal, debe dirigirse a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para presentar la denuncia sobre la placa, para ello debe presentar documentos del vehículo en original y copia.

Estos son los pasos a seguir una vez que haya denunciado el robo o extravío de la placa identificadora del vehículo.

Debe dirigirse a la sede de revisión más cercana con original y copia de estos documentos:

  • Título original del vehículo
  • Cédula de Identidad
  • R.C.V.
  • Denuncia ante el Cicpc
  • Ingresar al portal web del INTT
  • Solicitar la cita para tramitar el documento en la oficina de su preferencia
  • Pagar el impuesto 

 

