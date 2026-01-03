¿Perdiste la placa de tu vehículo? Así de sencillo puedes recuperarla y evitar multas

Suscríbete a nuestros canales

Al perder la placa vehicular se deben seguir una serie de pasos para recuperarla en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió el paso a paso para realizar el trámite en caso de requerir recuperar su placa por robo o extravío.

¿Cómo recuperar la placa de mi vehículo?

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo estatal, debe dirigirse a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para presentar la denuncia sobre la placa, para ello debe presentar documentos del vehículo en original y copia.

Estos son los pasos a seguir una vez que haya denunciado el robo o extravío de la placa identificadora del vehículo.

Debe dirigirse a la sede de revisión más cercana con original y copia de estos documentos:

Título original del vehículo

Cédula de Identidad

R.C.V.

Denuncia ante el Cicpc

Ingresar al portal web del INTT

Solicitar la cita para tramitar el documento en la oficina de su preferencia

Pagar el impuesto

