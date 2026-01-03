¿Perdiste la placa de tu vehículo? Así de sencillo puedes recuperarla y evitar multas

Al perder la placa vehicular se deben seguir una serie de pasos para recuperarla en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió el paso a paso para realizar el trámite en caso de requerir recuperar su placa por robo o extravío.
¿Cómo recuperar la placa de mi vehículo?
De acuerdo con la información proporcionada por el organismo estatal, debe dirigirse a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para presentar la denuncia sobre la placa, para ello debe presentar documentos del vehículo en original y copia.
Estos son los pasos a seguir una vez que haya denunciado el robo o extravío de la placa identificadora del vehículo.
Debe dirigirse a la sede de revisión más cercana con original y copia de estos documentos:
- Título original del vehículo
- Cédula de Identidad
- R.C.V.
- Denuncia ante el Cicpc
- Ingresar al portal web del INTT
- Solicitar la cita para tramitar el documento en la oficina de su preferencia
- Pagar el impuesto
