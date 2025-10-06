App de compras por cuotas bloquea celulares si te atrasas con los pagos: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las políticas de las empresas que ofrecen financiamiento y compras por cuotas, pocas veces son conocidas por los usuarios. En los últimos años han surgido aplicaciones que de alguna manera han revivido los créditos en Venezuela.

La verdad es que muy poca gente se dispone a leer las conocidas "letras pequeñas" de estas políticas que en muchas ocasiones terminan sorprendiendo a quienes usan estas App de compras por cuotas como Cashea, Krece, Lysto y Weppa.

Krece bloquea celulares a usuarios que se atrasan con los pagos

Krece es una aplicación móvil que ofrece créditos y financiamiento para comprar productos y pagar hasta en 6 cuotas sin intereses, especialmente teléfonos inteligentes, en tiendas aliadas.

Esta empresa tiene una medida que algunos califican de "excesiva", mientras otros la ven "justa", se trata del bloqueo del celular. Si, Krece establece que si el usuario se retrasa en el pago de una de las 6 cuotas, el equipo adquirido se bloqueará automáticamente al tercer día de la deuda.

Al momento de cancelar la deuda, el teléfono de desbloqueará automáticamente.

Planes de financiamiento de Krece

Finalmente, dicha plataforma cuenta con una serie de niveles, en los cuales ofrecen un porcentaje de financiamiento para cada usuario, y para subir debe cumplir responsablemente con las cuotas de pago:

Nivel Krece azul: 40 % de inicial, 1 equipo a la vez y solo celulares Android .

40 % de inicial, 1 equipo a la vez y solo celulares . Nivel Krece plata : 35 % de inicial, sin límite de equipos, cualquier producto (celulares, tablets, televisores o reloj inteligente) e incremento de 25 % de la línea de compra

: 35 % de inicial, sin límite de equipos, cualquier producto (celulares, tablets, televisores o reloj inteligente) e incremento de 25 % de la línea de compra Nivel Krece oro : 30 % de inicial, sin límite de equipos, cualquier producto (celulares, tablets, televisores o reloj inteligente), incremento de 25 % de la línea de compra y descuentos exclusivos.

: 30 % de inicial, sin límite de equipos, cualquier producto (celulares, tablets, televisores o reloj inteligente), incremento de 25 % de la línea de compra y descuentos exclusivos. Nivel Krece platino: posee las mismas características del nivel anterior.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube