¡Atención venezolanos en Madrid! Así puedes tramitar el pasaporte o renovación en el Consulado

El Consulado General de la República, en Madrid, en España, informó a los venezolanos cómo tramitar el pasaporte o solicitar la renovación del mismo.

A través de su cuenta en Instagram, el consulado venezolano informó a todos los connacionales en España los pasos para tramitar este documentos.

¿Cómo tramitar el pasaporte en Venezolano desde Madrid?

De acuerdo con la información proporcionada, para tramitar o solicitar la renovación del documento, debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web http://siic.saime.gob.ve

Solicitar la cita en el sistema (Debe estar previamente registrado en esta sede consular)

Adicionalmente, resalta que antes de agendar la cita debe verificar los días feriados en Madrid, "ya que al ser NO LABORABLES, no habrá atención cosular y no se podrá atender a las personas que por error u omisión agende en días feriados".

Destaca también que para el tramite de renovación de pasaporte "no agende citas después de las 15:00 (03:00 pm) horas".

¿Cuáles son los precios del pasaporte?

Entre 0 y 3 años de edad con una duración de 3 años: 108 dólares pagados al cambio en euros.

Entre 3 y 17 años de edad con una duración de 5 años: 162 dólares pagados al cambio en euros.

De 18 años en adelante, con una duración de 10 años: 216 dólares pagados al cambio en euros.

Recaudos

Original del pasaporte y copia de la página del pasaporte donde están sus datos personales (o denuncia policial, en caso de robo o pérdida)

Original y copia de la cédula de identidad (o denuncia policial, en caso de robo o pérdida)

Planilla de la cita impresa (la puedes descargar en tu perfil Saime)

120 euros en efectivo para el pago de derechos consulares

Destaca el consulado que en caso de ser un niño, niña o adolescente, debe asistir en compañía de ambos progenitores, quienes deben presentar el documento original y copia de la partida de nacimiento del menor, junto con el original y copia de la cédula y/o pasaporte de los progenitores.

