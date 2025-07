¡Atención venezolanos! Operativo especial de entrega de pasaportes: sepa más

Para verificar si su pasaporte ha llegado a este Consulado General, ingrese su número de cédula (sin puntos ni letras) y haga clic en "CONSULTAR".

Para niños, niñas y adolescentes sin cédula, ingrese sus apellidos y nombres en mayúsculas, sin puntos ni acentos. Si no obtiene resultados, intente ingresarlos en orden inverso (nombres y apellidos). Luego, presione "CONSULTAR".



Cuando acuda a la sede consular para retirar su pasaporte, debe presentar:

*Impresión del correo electrónico recibido al momento de realizar la cita. (debidamente firmado)

*Cédula de identidad o pasaporte venezolano anterior.

*Si es niño, niña o adolescente, deben acudir los progenitores con su cédula de identidad o pasaporte y la partida de nacimiento de su hijo/hija. En caso de no poder asistir ambos, se debe consignar ejemplar original de autorización del progenitor que no asistirá, tramitada en sede consular venezolana o ante autoridad notarial (solo cuando en el país de procedencia de esa autorización no existe consulado venezolano).