BBVA Provincial: pasos para activar o desactivar las funcionalidades de la tarjeta de débito

Ahora con la tarjeta de débito de BBVA Provincial, los clientes pueden activar o desactivar distintas funcionalidades según sus necesidades, garantizando mayor seguridad y comodidad al realizar transacciones en Venezuela y el exterior.

Por medio de la Llave Virtual de BBVA Provincial, es posible decidir si se habilitan compras por internet, pagos contactless, retiros en cajeros automáticos o el uso de la tarjeta en el extranjero. Esta herramienta ofrece un control total de la tarjeta desde la plataforma Provinet Web, accesible desde cualquier navegador.

Pasos para activar la tarjeta de débito Provincial

Para configurar la tarjeta y optimizar su seguridad, sigue estos pasos:

Ingresa a Provinet Web desde www.provincial.com. En el módulo de Tarjeta Debit, haz clic en “Quiero” y selecciona activar tarjeta. Ingresa tu código CVC y acepta los términos y condiciones.

Selecciona tu cuenta principal y secundaria para uso nacional en bolívares o moneda extranjera, y habilita la divisa electrónica para transacciones internacionales. Crea tu clave de 4 dígitos para operaciones en puntos de venta y cajeros automáticos. Confirma los datos de la activación y valida el proceso con tu token digital o clave digital.

Una vez completados estos pasos, la tarjeta estará lista para usar. Este sistema permite encender o apagar funciones según el tipo de operación que desees realizar, ofreciendo mayor seguridad ante posibles fraudes o usos no autorizados.

Beneficios de la Llave Virtual

La Llave Virtual de BBVA Provincial proporciona tranquilidad al usuario, ya que permite:

Bloquear compras por internet temporalmente.

Habilitar o deshabilitar pagos contactless.

Controlar el uso de la tarjeta en el exterior.

Activar retiros en cajeros solo cuando se necesite.

