Bono para adultos mayores: Patria activará pago especial y este es el monto

Los adultos y adultas mayores en Venezuela recibirán en las próximas horas el pago de un bono especial a través del Sistema Patria.

El estipendio corresponde al mes de septiembre de 2025 y se entrega o asigna de forma directa y gradual a cada uno de los beneficiarios.

¿Activarán bono especial para adultos mayores en el Sistema Patria?

Según el histórico de ayudas sociales entregadas por medio del monedero del Carnet de la Patria, se trata del Ingreso Contra la Guerra Económica.

Este pago está dirigido a los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor registrados en la Plataforma del Sistema Patria.

El monto aproximado de 7.800 bolívares, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

En tal sentido, este pago llegará con nuevo monto en comparación al mes de agosto, que se otorgó a los abuelos y abuelas de la patria el monto de 6.700 bolívares.

La cifra dada a los pensionados tuvo un incremento del 16,52% en bolívares en relación con el pago realizado en julio de 2025. No obstante, el monto en divisas disminuyó un 0,41%, reportó Banca y Negocios.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, este lunes 22 de septiembre habrá pago de pensión IVSS. Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

