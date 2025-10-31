Brujas y zombies son los más buscado en Halloween: conozca precios de accesorios y decoraciones

Suscríbete a nuestros canales

Halloween o Día de Brujas se celebra cada año el 31 de octubre y es una tradición de origen celta muy popular en EEUU que cobró fuerza en Venezuela en los años 90, por lo que las tiendas ofrecen disfraces y variedad de decoraciones y productos.

En la tienda Mundomax, ubicada en el Sambil Candelaria, se consiguen disfraces, accesorios y artículos de decoración alusivos a Halloween.

Los disfraces de bruja cuestan de $ 20 a $ 25, de esqueleto por $ 10, payaso, vampiro y zombie por $ 25; tanto para adultos como para niños. “Para niñas hay disfraces de bruja Arcoiris, de la bruja Calabaza; por $ 15, para niños, de monje, esqueleto por $ 15”, dijo Luís Hernández, encargado de Mundomax.

La tienda ofrece accesorios para acompañar los atuendos como maquillaje por $ 3, dientes y colmillos de vampiro por $ 1, telaraña por $ 2, calabazas por $ 4, espadas, hachas y tridentes por $ 6, dedos de bruja por $ 2; sangre falsa por $ 4, máscaras de monstruos en plástico por $ 8 y en látex por $ 10.

“Los disfraces de bruja, esqueleto y zombie están en tendencia”, dijo.

Comentó que la gente está en la compra de disfraces y todo lo necesario para decorar la casa u oficina y celebrar el Halloween.

Foto: José Félix Lara

Un vendedor de Party Prince, que reservó su identidad, indicó que en la tienda los disfraces para niños y niñas cuesta $ 45; de Arácnida fashion, espanto, Chuki, angelito; entre otros.

Entre los accesorios para acompañar los trajes están: máscara de payaso por $ 15, sombrero con manos de esqueleto por $ 12, de bruja entre $ 3 y $ 10, uñas por $3, mechones de cabello en colores por $ 3, colmillos de Drácula por $ 12.

El negocio ofrece elementos decorativos como canastas de calabaza por $ 2, telaraña de $ 4 a $ 15, mini lámpara de verdugo por $ 2,5; rosas negras por $ 10, set de globos por $ 18; mantel con sangre por $ 7, velas de calabera por $ 5,5.

“El disfraz de preso es el más vendido, cuesta entre $ 10 y $ 35”, dijo.

