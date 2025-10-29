Halloween 2025 rompe récords: los precios de calabazas y decoraciones suben hasta 300 %

Suscríbete a nuestros canales

Los precios de Halloween están alcanzando niveles récord este año y anticipan una temporada festiva costosa que se extenderá hasta el Día de Acción de Gracias y Navidad.

Según un análisis de DataWeave, los aumentos más pronunciados se registran en artículos de bajo costo, especialmente en productos para tallar calabazas.

La empresa Pumpkin Masters, líder en kits de decoración, encabeza la lista con incrementos interanuales de hasta 300%.

El estudio, que evaluó miles de SKU (códigos de identificación de productos), reveló que los costos de importación desde China y los aranceles están detrás del alza.

De acuerdo con expertos aduaneros, las tarifas que pagan los importadores o marcas oscilan entre el 58% y el 59.6%, lo que ha elevado drásticamente el precio final al consumidor.

Joe Ens, director ejecutivo de Signature Brands —propietaria de Pumpkin Masters, Betty Crocker y otras marcas—, afirmó que mantener los precios estables se ha vuelto imposible.

“Los minoristas toman la decisión final, pero los aranceles actuales hacen muy difícil absorber los costos”, explicó.

Los kits para calabazas se disparan hasta 331%

DataWeave identificó el mayor aumento en la luz estroboscópica Pumpkin Masters Xtreme, que pasó de costar $1.62 en 2024 a $6.99 este año, un alza del 331%.

Incluso con descuentos temporales en cadenas como Kroger, el incremento supera el 115%. Otros artículos, como el Contest Winners Pattern Book o el Carving Party Kit, subieron más de 300%.

Pese al golpe al bolsillo, la demanda se mantiene firme. “Tallar calabazas es una tradición que la gente quiere preservar, incluso si el kit cuesta unos dólares más”, sostuvo Ens.

La empresa considera relocalizar parte de su producción fuera de China, aunque reconoce que los costos laborales y de manufactura hacen difícil competir.

Halloween, preludio de una Navidad costosa

La Federación Nacional de Minoristas pronostica un gasto récord de $114 por persona en Halloween, impulsado más por los precios que por el consumo real.

Expertos advierten que este aumento anticipa una presión sostenida sobre las finanzas de los hogares durante toda la temporada navideña.

“El período de Halloween a Navidad será una prueba para la tolerancia del consumidor estadounidense ante los aranceles”, advirtió Peter Boockvar, analista financiero.

“Cuando los costos se disparan en todo el espectro —desde dulces hasta luces decorativas—, el impacto termina filtrándose en cada hogar del país”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube