Caracas: Estas son algunas escuelas para aprender a manejar moto

En Caracas existen varias escuelas y centros de formación que ofrecen cursos para aprender a manejar motocicletas. Además, deberás sacar licencia de segundo grado que tiene que ser emitida a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) para poder circular con normalidad.

Aquí conseguirás algunas opciones de escuelas de moto que podrías considerar para comenzar tus clases:

Escuelas que enseñan a manejar moto en Caracas

Moto escuela Caracas

Esta academia cuenta con 8 años de experiencia formando a motociclistas, ofrece diferentes planes de enseñanza tales como:

Con alquiler de motocicleta:

Paquete A: 90 minutos de clases por $ 35

Paquete B: 180 minutos de clases en $ 60.

Sin alquiler de motocicleta:

Paquete X: 90 minutos de clase $ 20

Paquete Y: 270 minutos de clase $ 50

Paquete Z: 360 minutos de clase en $ 70.

Recomendaciones

Deberá cumplir obligatoriamente con el horario y día escogido o notificar 36 horas antes, de lo contrario perderá la clase.

Mínimo 45 minutos de clases diarias y máximo 90 minutos.

Clases todos los días.

Si posee moto, deberá llevarla hasta el sitio de entrenamiento o coordinar con el instructor de turno, bajo responsabilidad del dueño de la motocicleta.

deberá llevarla hasta el sitio de entrenamiento o coordinar con el instructor de turno, bajo responsabilidad del dueño de la motocicleta. Motocicleta para enseñanza: Speed 200 con defensas reforzada para protección.

Su horario de atención es de lunes a sábado 7:00 am a 8:30 am, 8:45 am a 10:15 am, 10:30 a 12:00 pm, los días domingo dependerán de la disponibilidad de espacio. También cuenta con clases a domicilio.

Para más información ingresa en su cuenta de Instagram @motoescuelacaracas.

Autoescuela Bello Campo

Esta escuela tiene varios años prestando sus servicios de clases de manejos automático y sincrónico, además es una de la primera moto escuela en la ciudad, esta se encuentra ubicada Altamira frente a la plaza Francia, avenida Luis Roche, edificio Univers.

Sus clases son de lunes a viernes.

Paquetes de clases: cinco clases $ 65, ocho clases $ 100, 10 clases $ 125, 12 clases $ 150, 16 clases $ 200.

Paquete con documentos: cinco clases más documentos en $ 120, 10 clases más documentos en $ 180.

Si se cancela en divisa tienen promociones: cinco clases $ 50, 8 clases $ 80, 10 clases $ 100, 12 clases $ 120, 16 clases $ 160.

Paquete con documentos: cinco clases más documentos en $ 100, 10 clases más documentos $ 150.

Duración de las clases: cada clase tiene una duración de 45 minutos al día, puede hacer un máximo hasta de dos clases.

Escuela Moto Prevención

Este instituto te enseña a conducir en todos los niveles, dictan cursos desde hace más de 10 años.

Si deseas más información puedes contactarlos a través de su número de WhatsApp 0424-2269620 o por su red social de Instagram como @motoprevención.

