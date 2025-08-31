Chamba Juvenil ofrece oportunidad de empleo para bachilleres: cargos disponibles y cómo aplicar

Suscríbete a nuestros canales

Los jóvenes bachilleres tienen una nueva oportunidad de incorporarse al mundo laboral.

El programa "Chamba Juvenil" ofrece vacantes de empleo para recién graduados que cumplan con ciertos requisitos.

Esta iniciativa busca dar a los jóvenes su primera experiencia de trabajo en diversas áreas, para edades comprendidas entre 18 y 25 años.

¿Cuáles son los cargos que ofrece Chamba Juvenil?

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital Militar de Barquisimeto "Dr. Ángel Álamo", se solicita bachilleres con perfil administrativo para los siguientes puestos:

Informática

Secretaría

Finanzas

Asistente de oficina

Asistente contable

Asistente administrativo

Mercadotecnia

Pasos para aplicar a los puestos

Los interesados pueden dirigirse a la coordinación de recursos humanos en las instalaciones del Hospital Militar de Barquisimeto, ubicado en la siguiente dirección:

Avenida principal El Ujano, Barquisimeto, estado Lara.

Cabe destacar que la recepción de documentos se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre de 2025.

¿Cómo inscribirte en el Bono Chamba Juvenil?

Entra al sitio web del programa desde el enlace oficial.

Busca la sección de Registro de Usuario y haz clic allí.

Ingresa tu nacionalidad, número de cédula, correo electrónico y una contraseña segura.

Confirma toda la información y crea tu cuenta.

Una vez que tu cuenta está lista, completa los datos personales y de contacto que te piden.

También necesitas llenar tu información académica y la experiencia de trabajo que tienes.

Por último, añade tus redes sociales si están ligadas a tu vida profesional.

