¿Necesitas aprender un oficio? Así puedes acceder a los cursos gratuitos del INCES

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) facilita a los trabajadores la obtención de formación técnica y profesional continua de manera gratuita, ofreciendo un amplio abanico de cursos y talleres diseñados para satisfacer las demandas del mercado laboral actual.

El Inces ofrece sus programas formativos en dos modalidades: presencial y virtual, permitiendo a los interesados acceder a la educación desde diferentes ubicaciones.

Proceso de inscripción simplificado

Para inscribirse en las ofertas formativas del Inces, los usuarios deben seguir un proceso de registro a través del portal web de la institución. Los pasos a seguir son los siguientes:

Acceda al portal oficial del Inces.

Haga clic en el enlace "Fórmate en el Inces".

Seleccione la modalidad de su interés: virtual o presencial.

Complete el formulario de registro con su número de cédula, correo electrónico y cree una contraseña.

Una vez registrado, explore el catálogo de cursos disponibles y elija la opción de su preferencia.

Confirme la inscripción siguiendo los pasos indicados en el sistema.

Espere la confirmación por correo electrónico, que incluirá el comprobante de inscripción.

Amplia oferta formativa por sectores

El Inces organiza sus programas en diversas áreas estratégicas para la economía del país, facilitando que los participantes elijan la formación que mejor se adapte a sus intereses y objetivos laborales. Las áreas de especialización incluyen:

Sectores Productivos: Agroalimentario, Banca y Finanzas, Industrial, Construcción, Automotriz, Farmacia y Turismo.

Economía y Tecnología: Economía Comunal, Social y Socialista, Hidrocarburos, Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Telecomunicaciones e Informática.

Emprendimiento: Una categoría dedicada a quienes buscan iniciar sus propios proyectos.

Una vez formalizada la inscripción, los participantes recibirán notificaciones oportunas a través de los canales de contacto registrados, informando sobre el inicio de las actividades formativas. Este proceso garantiza una experiencia de usuario fluida y un acceso sin barreras a la capacitación.

