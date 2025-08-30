Jornadas de comida gratis en Indiana: activan 8 entregas durante la primera semana de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, un destacado banco de alimentos del norte Indiana, Estados Unidos (EEUU), estará haciendo entregas semanales de comida gratis, conozca las ubicaciones y horarios disponibles hasta el 5 de septiembre.

Se trata del Food Banks Of Northern Indiana, cuyo lema es “Creando comunidades más saludables”, como lo indican en su página web.

Se debe recordar que este Banco de Alimentos del Norte de Indiana atiende a los condados de Elkhart, LaPorte, Kosciusko, Marshall, Starke y St. Joseph.

Estas despensas móviles de alimentos que entregan semanalmente ofrecen artículos frescos y perecederos, incluidos productos agrícolas, granos, lácteos y proteínas.

La organización cuenta con diversos programas de apoyo alimentario, además de las despensas móviles, tales como:

Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP), Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), Programa de Nutrición para Personas Mayores, Programa de mochilas Food 4 Kids, entre otros.

Los interesados tienen que saber que las distribuciones de las despensas son drive-through y se realizan por orden de llegada.

Es decir, las personas deben permanecer en sus vehículos y abrir el maletero para recibir los artículos.

Sin embargo, también disponen un área para cargar la despensa en caso de que necesite detenerse un momento para abrir su puerta.

Despensas de alimentos móviles hasta el 5 de septiembre

Martes 2 de septiembre

Condado de Kosciusko: en The Mentone United Methodist Church, 116 E. Main St., Mentone, IN 46539.

La cita será de 9:00 a 10:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Esta primera distribución del mes está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Condado de St. Joseph: en el antiguo estacionamiento de Kroger, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619.

La jornada arrancará a la 1:00 de la tarde y se mantendrá hasta las 2:30, o hasta agotar existencias.

Al igual que la anterior, esta distribución está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Miércoles 3 de septiembre

Condado de La Porte: EN Kingsford Heights Community Center, 515 Wayland Dr., Kingsford Heights, IN 46346.

El horario de atención será de 9:00 a 10:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

También es patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Condado de La Porte: en H.O.P.E. Community Center, 222 McClelland Ave, Michigan City, IN 46360

La cita es de 12:30 a 2:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.

Otra más que está patrocinada por Indiana OCRA, servirá a 150 hogares.

Jueves, 4 de septiembre

Condado de Elkhart: en McCoy Memorial Baptist Church, 134 St. Clair Ave., Elkhart, IN 46517.

Puede retirar su despensa de 9:00 a 10:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Servirá a 150 hogares.

Condado de Elkhart: en New Hope United Methodist Church, 28765 C.R. 4, Elkhart, IN 46514.

Informan sobre un horario de atención de 12:00 a 1:30 de la tarde, o hasta agotar existencias.

Servirá a 150 hogares.

Viernes 5 de septiembre

Condado de St. Joseph: En Walker Field, 2198 S. Walnut St., South Bend, IN 46613.

La jornada está estipulada de 9:00 a 10:30 de la mañana, o hasta agotar existencias.

Servirá a 150 hogares.

Condado de St. Joseph: Walnut Grove, 2717 Woodmere Lane, South Bend, IN 46613

La última entrega dela semana estará activa de 12:00 a 1:30 de la tarde, o hasta agotar existencias.

Patrocinada por Indiana OCRA, servirá a 150 hogares.

