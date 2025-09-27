Compra venta de vehículos en Venezuela: lo que debes tener antes de ir a la notaría

Suscríbete a nuestros canales

La compraventa de vehículos en Venezuela exige cumplir con una serie de requisitos legales y técnicos que involucran tanto al comprador como al vendedor.

Según, Valero R. & Asociados Abogados aunque el trámite parece sencillo, sigue generando dudas entre los ciudadanos.

Por su parte, la abogada Vestalia Tovar, el proceso debe realizarse ante una notaría pública, donde se formaliza la opción de compra venta. Además, se requiere una revisión técnica vigente y documentos específicos.

Vehículos: ¿cuáles son los requisitos para el traspaso legal?

Para vender vehículos usados en Venezuela, se deben presentar los siguientes documentos ante la notaría pública:

Inspección técnica del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) , con vigencia de seis meses.

Inspección del CICPC , que verifica el estatus legal del vehículo.

Constancia de revisión vigente , con improntas visibles.

Título de propiedad original o documento de compra venta anterior.

Carnet de circulación original , sin alteraciones.

Solvencia de impuestos municipales , emitida por la alcaldía correspondiente.

Liberación de reserva de dominio , si aplica.

Cédula de identidad y RIF vigente del comprador y del vendedor.

Fotografías del vehículo, exigidas por algunas notarías.

Además, los trimestres del vehículo deben estar pagados. Este trámite se realiza en el ente recaudador de la alcaldía donde reside el propietario.

Costos y procedimiento ante la notaría

El documento de opción a compra venta puede costar hasta $300 si se habilita la notaría. En modalidad regular, el trámite cuesta Bs 600. El precio varía según el año del vehículo.

Una vez firmado el documento, el comprador debe acudir al Servicio Autónomo de Tránsito y Transporte Terrestre (Setra) para solicitar el certificado de registro.

¿Cómo iniciar el proceso en línea?

Para conocer los costos y generar las solicitudes, los interesados deben ingresar a www.intt.gob.ve crear un usuario, seguir los pasos indicados y realizar el pago correspondiente.

Los documentos deben estar en formato PDF, escaneados desde los originales. Esto agiliza el proceso y evita rechazos por inconsistencias.

