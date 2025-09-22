Instalan wifi gratis en reconocida plaza del centro de Caracas: así podrás conectarte

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, inauguró un punto de acceso a wifi totalmente gratis en la emblemática Plaza Bolívar, al oeste de la ciudad capital.

Según lo detallado por Meléndez, se recuperaron lo que antes eran las casetas telefónicas de CANTV, ubicadas en las cuatro esquinas de esta plaza, en las cuales las personas se podrán conectar mediante un código QR. La conexión con el wifi tendrá una duración de 10 minutos.

"Así comenzamos a vivir la Ultra experiencia, de la que se podrán beneficiar quienes visiten este espacio turístico. En Caracas, nuestras principales plazas van a tener Zona Ultra", expresó la alcaldesa.

Esta iniciativa está impulsada por la Alcaldía, en trabajo conjunto con Cantv y Patriacell, con el objetivo de ofrecer conectividad de internet a los visitantes de diversas zonas emblemáticas de la ciudad capital.

Durante las últimas semanas, también se han instalado en algunas zonas paradas inteligentes de TransCaracas, las cuales también ofrecen wifi y módulos de cargas para celulares.

