Conoce la nueva aplicación venezolana para conseguir empleo: tiene más de 20 categorías

Suscríbete a nuestros canales

El ecosistema digital venezolano da un salto cualitativo con la consolidación de AHA VOY, una plataforma tecnológica diseñada para conectar de forma directa a profesionales independientes con usuarios que requieren soluciones inmediatas.

Lanzada originalmente en octubre de 2025, la aplicación inicia este 2026 con una expansión masiva de su catálogo, alcanzando más de 20 categorías laborales que prometen dinamizar el empleo autónomo en todo el territorio nacional.

En una reciente entrevista concedida al programa Al Aire de Venezolana de Televisión (VTV), Michael Pimentel, CEO de la aplicación, destacó que la herramienta nace bajo la premisa de formalizar el "trabajo por cuenta propia" en un entorno seguro, organizado y, sobre todo, transparente.

Lo que inició como una plataforma enfocada en cinco áreas básicas, ha evolucionado para abarcar sectores críticos de la vida cotidiana, permitiendo que tanto técnicos como licenciados den visibilidad a su currículo ante una audiencia masiva.

De la plomería a las clases universitarias

Para este primer trimestre del año, AHA VOY ha integrado nuevas ramas que responden a la demanda del mercado venezolano. El abanico de servicios ahora incluye:

Sector Educativo: Tareas dirigidas, clases particulares de matemáticas y asesorías universitarias.

Servicios Residenciales: Cerrajería, fumigación, plomería y reparaciones generales.

Salud y Bienestar: Masajes terapéuticos, cuidado especializado de niños y atención para personas de la tercera edad.

Nuevas áreas: Jardinería, entrenamiento deportivo y servicios auxiliares diversos.

Uno de los pilares que diferencia a AHA VOY de otras redes de anuncios es su proceso de verificación.

Según explicó Pimentel, para que un profesional pueda ofrecer sus servicios, debe superar un protocolo de validación que incluye:

Verificación de Identidad: Validación de datos ante entes oficiales. Reputación y Referencias: Sistema de calificación por parte de los contratantes. Certificación Académica: Carga de currículum vítae y títulos o certificados que avalen el conocimiento técnico. Pagos Integrados: La aplicación cuenta con su propia pasarela de pagos para garantizar que el profesional reciba sus honorarios y el cliente tenga respaldo sobre su inversión.

El objetivo de este proyecto es erradicar la informalidad del "tigrito" y convertirlo en una actividad económica estable.

Pimentel invitó a los venezolanos a registrarse, destacando que la plataforma no solo busca resolver problemas domésticos, sino apoyar el crecimiento financiero de las familias a través del reconocimiento del talento local.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube