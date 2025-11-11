Cosen zapatos para alargar su uso: zapateros remendones ofrecen otros servicios

Suscríbete a nuestros canales

Servicios de arreglo de calzado se mantienen en Caracas. Debido al costo de los zapatos nuevos, la gente los lleva a las talabarterías con los zapateros que prestan varios servicios para alargar su vida útil.

Aún hay personas que mandan a coser los zapatos o ponerles tapitas.

“Arreglar o comprar zapatos depende de su costo, los baratos, la gente los bota, los caros, si vale la pena, los mandan a acomodar. Hay gente que no puede comprar zapatos y los arregla. Coserlos vale $ 4, un zapato nuevo de $ 40 a $ 50, vale la pena coser”, dijo el dueño de Marshim, Alexis Alí.

El negocio, ubicado en La Vega, ofrece varios servicios como coser zapatos deportivos o de suela por $ 4 o $ 5, cambio de tapitas de zapato de vestir de damas y caballeros, cambio de suela por $ 15, $ 18 o $ 20 según el tipo de suela.

Señaló que el trabajo más solicitado es coser "porque los zapatos de hoy en día son de mala calidad y se despegan. Primero se pega la suela y luego se cosen”, dijo.

Entre los materiales que utiliza se encuentran suelas de cuero, de goma como balata y vicropros, en colores blanco, beige y negro.

“Por arreglar de dos pares en adelante hago descuento, según el trabajo”, afirmó. Los arreglos de cambio de suela se entregan de un día para otro, y los de costura el mismo día.

El zapatero de Zapatería Diana, Malak Saab, señaló que el local cambia tacones por $ 5 el par de zapatos para damas, de $ 8 a $ 10 los de caballeros, según sean de goma o plástico.

El cambio de suelas de zapatos de vestir para damas o caballeros cuesta de $ 20 a $ 25. Si se le pone media suela (sobre suela) y tapita vale de $ 15 a $ 18; la costura según el daño y tipo de zapato, varía de $ 5, $ 8 o $ 10; parches de $ 3 a $ 5.

Servicio de fabricación de calzado

Precisó que el negocio situado en El Paraíso, ofrece el servicio de fabricación de calzados. “La gente trae la foto con el diseño o modelo, indica la talla y se le hace. Hago más que todo de vestir y botas de suela corrida; según el material cuestan de $ 50 a $ 80”.

Precisó que los trabajos más solicitados son costura para zapatos que se despegan y cambio de suela. Las suelas y tapitas son de goma o plástico.

“No hay mucha vida respecto a la gente que aún viene a arreglar zapatos. Ahorita los chinos sacan zapatos baratos, es preferible comprar uno nuevo que reparar. Depende del zapato si vale la pena o no”, expresó.

Financiamiento del arreglo de los zapatos

Saab señaló que el cliente puede abonar el 50 % para iniciar el trabajo y el resto con la entrega. Los arreglos se entregan de un día para el otro o en dos días.

El encargado de Zapatería y Talabartería Punto Verde en El Silencio, Alí Saleh, indicó que el negocio ofrece servicios de costura de zapatos por $ 5 el par a tasa BCV, montura de suelas para zapatos de damas por $ 15 y $18 para caballeros, un parcho por $ 5, gomas por $ 18 y $ 15.

Explicó que “las suelas Groupon (zapatos de vestir) ya no se usan porque es caro ponerlas, ya la gente no lo pide”.

Precisó que la costura es el trabajo más solicitado. “A la gente se le despegan mucho los zapatos porque hay muchos zapatos chinos que no son buenos”.

Señaló que aún hay personas que mandan a coser o reparar zapatos. “Si el zapato es de buena calidad, es preferible coserlos, pero a veces traen unos tan deteriorados que es preferible comprar otros”.

El dueño de Zapatería Mary, Jousef Moana, indicó que en el negocio cambian las dos tapitas de zapatos para damas o caballeros por $ 2,59; suelas por $ 15,14; las costuras de $ 4,32 en adelante. El trabajo más solicitado es la costura de zapatos.

Señaló que la decisión de comprar o reparar los zapatos depende de cada persona. “Puede ser por razones de economía, porque cuando el zapato es caro prefieren mandarlo a reparar para no comprar uno por $ 43,28, le sale más económico reparar”.

Los zapatos arreglados se entregan el mismo día o de un día para el otro.

