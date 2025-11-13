¿Cuánto cuesta la noche en un hotel Venetur? Van desde los $20 con desayuno incluido

Suscríbete a nuestros canales

La cadena hotelera estatal Venetur ha lanzado una campaña de promoción turística con ofertas para impulsar el conocimiento de los diversos destinos venezolanos.

La cadena ha destacado la disponibilidad de planes vacacionales con precios accesibles, que inician desde los $20 por noche con desayuno incluido.

Destinos y Precios

La promoción de Venetur busca atraer a viajeros con diferentes intereses, ofreciendo opciones en toda la geografía nacional, desde la costa caribeña hasta las profundidades de la selva.

Las tarifas de alojamiento en la cadena Venetur comienzan en 20 dólares americanos ($20) por noche, incluyendo el desayuno.

Esta cadena, ha reunido los destinos más destacados en una sola campaña, abarcando las principales categorías turísticas del país:

Venetur Amazonas: Alojamiento por noche desde 20 $

Venetur Mérida: Hospedaje desde 30$.

Venetur Margarita: 45$

Venetur Cumaná: 45$

Turismo Nacional

La estrategia de precios competitivos y la promoción de destinos nacionales están alineadas con el objetivo de fomentar el turismo interno y mostrar la riqueza paisajística del país.

Venetur invita a los ciudadanos a "preparar las maletas" y descubrir los planes que van desde la aventura hasta el lujo, haciendo hincapié en la variedad de sus hoteles y resorts en todo el territorio.

