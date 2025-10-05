Deuda de condominio: lo que muchos propietarios ignoran y podría costarles caro

Suscríbete a nuestros canales

La deuda de condominio representa un problema creciente en Venezuela, especialmente en edificios residenciales regidos por la Ley de Propiedad Horizontal.

Aunque muchos copropietarios minimizan su impacto, los abogados advierten que el incumplimiento puede generar consecuencias legales, económicas y sociales.

Valero R. & Asociados Abogados recordó que esta ley no ha sido reformada desde 1983, pese a los cambios en la dinámica urbana y las necesidades de mantenimiento residencial.

Deuda de condominio: más que una obligación financiera

No pagar el condominio afecta directamente el valor del inmueble. A medida que aumenta la morosidad, las áreas comunes se deterioran y los servicios se paralizan.

Ascensores, jardines, sistemas de seguridad y limpieza dependen de estas cuotas. Si los propietarios no cumplen, el edificio pierde atractivo y funcionalidad.

Consecuencias legales y extrajudiciales

Los abogados señalan que la deuda puede derivar en cobranzas extrajudiciales, acuerdos forzados o incluso demandas civiles. En algunos casos, se han logrado convenios tras negociaciones intensas.

Aunque muchos propietarios no consideran prioritario el pago, la ley establece que es una obligación vinculada al derecho de propiedad. Ignorarla puede generar conflictos internos y sanciones.

Impacto en la calidad de vida y el mercado inmobiliario

La morosidad colectiva reduce la calidad de vida de todos los residentes. Además, los inmuebles en edificios con alta deuda pierden valor en el mercado.

Expertos afirman que mantener las cuotas al día no solo preserva el inmueble, sino que mejora la convivencia y evita procesos judiciales innecesarios.

Urge modernizar la Ley de Propiedad Horizontal

Según la firma de abogados, con 42 años sin reformas, la ley requiere ajustes que respondan a nuevas formas de convivencia y administración. La falta de actualización dificulta la gestión de conflictos.

Valero R. & Asociados propone revisar el marco legal para facilitar mecanismos de cobro, incentivar el cumplimiento y proteger el valor patrimonial de los inmuebles.

Además, destaca que la deuda de condominio no es solo un número: refleja el compromiso ciudadano con el entorno compartido. Mantenerse al día es clave para preservar el hogar y la comunidad.

