Fitelven 2025: esto es lo que encontrarás en la fiesta de la tecnología en Caracas

La tercera edición de Fitelven inició este jueves 18 de septiembre en el Poliedro de Caracas.

Por cuatro días seguidos se celebrará la fiesta tecnológica más grande del país, que junta al sector de telecomunicaciones para que den un vistazo de todo lo bueno que traen.

En la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela se habla del presente y del futuro de la tecnología, la cual avanza cada vez más para optimizar los servicios en el país.

Empresas como Cantv, NetUno, Inter, Simple, ThunderNet, entre otros, dicen presente en el tercer año de la Fitelven, además, compañías telefónicas como Digitel y Movistar cuentan con sus stands para atender a todo público.

El sector bancario es otra de las áreas que se encuentran, como Bancamiga, la cual tiene disponible la apertura de cuentas a los visitantes de la feria con tan solo una fotocopia de la cédula y una copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).

Foto. Carmen Salas

¿Qué es Fitelven?

La feria más grande del sector de telecomunicaciones reúne cientos de empresas para impulsar las conexiones en el país. Es un espacio para que el sector privado y público muestren sus beneficios y creen alianzas estratégicas.

Asimismo, los visitantes pueden conocer un poco más de cada uno de los servicios que prestan y evaluar cuál puede cubrir sus necesidades.

José Ignacio Guarino, asesor financiero de ThunderNet, comentó que "es un lujo poder estar acá. Justamente acabamos de cumplir 10 años en el mercado venezolano y viniendo de la provincia de Barinas hacia Caracas, de Barinas hacia Venezuela. Una Venezuela que crece, donde el sector de telecomunicaciones le está aportando un crecimiento muy importante al producto interno bruto del país".

Resaltó que para aquellos ciudadanos que no son clientes de la empresa, esperan que pronto se unan y "prueben la conexión" para que analicen los beneficios de la conexión de ThunderNet.

"Sigan confiando en nosotros, que cada vez trabajamos para tener mejores propuestas y calidad de servicio, en lo que es la ciberseguridad, en lo que es la continuidad del servicio, en lo que es la velocidad del servicio", agregó Guarino.

Por otro lado, Marco Baptista, CEO de Inter, expresó que la Fitelven 2025 apunta a ser mejor que la edición del año pasado, que fue todo un éxito, de acuerdo a los expositores.

Baptista señala que los stands prepararon experiencias para todos los visitantes.

En cuanto a la importancia de la feria, el CEO de Inter destacó que es un ambiente de negocio, "una oportunidad casi única" donde se reúnen los nombres más grandes de las telecomunicaciones en Venezuela. "Nos podemos unir en un evento como este para hablar de alianza, negocio y cambios.

¿Qué trae de nuevo Inter?

Inter presenta nuevas ofertas para usuarios residenciales, enfocadas en soluciones para el hogar, como un servicio de internet de banda ancha con velocidades de hasta 1 GB por segundo, servicio de televisión tradicional que permite disfrutar de la TV en cualquier tipo de aparato que se tenga en casa.

También cuentan con InterGo, esta aplicación tiene servicio de TV a través de internet con diversas novedades y beneficios, tales como canales en HD, disponibilidad en cualquier dispositivo (celular, tableta, computador o televisor inteligente).

NetUno apuesta por la salud

La estrategia actual de NetUno para añadir valor y servicios a sus clientes se centra en ofrecer más servicios y atributos adicionales.

Óscar Ricci, presidente ejecutivo de NetUno, compartió que la celebración de Fitelven se une con el 30 aniversario de la empresa, que ahora apuesta por la salud de sus clientes.

El nuevo Producto Salud incluye telemedicina, asistencia médica directa, entrega de medicina y servicio de ambulancia. Se presenta como un atributo que hace la salud más accesible para sus usuarios.

Además, como parte del aniversario, la compañía está duplicando todas las velocidades de internet, ofreciendo a los clientes hasta 800 megas y 1 giga en el hogar.

La Fitelven estará en el Poliedro de Caracas hasta el domingo 21 de septiembre, el costo de la entrada es 20 dólares por día o 40 dólares el ticket de acceso a toda la feria.

Foto. Carmen Salas

