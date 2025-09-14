Formación

Inces: conozca el programa de aprendizaje para jóvenes, requisitos y derechos laborale

Podra adquirir habilidades técnico-profesionales en diferentes áreas

Por Genesis Carrillo
Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 11:20 pm
Inces: conozca el programa de aprendizaje para jóvenes, requisitos y derechos laborale
El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) ofrece la posibilidad de obtener la formación técnica y profesional continua a quienes desean mejorar sus habilidades o adquirir nuevas competencias laborales. 
 
Los cursos y talleres de diversos oficios que ofrece a través de sus programas adaptados a las necesidades del país.

Programa para ser aprendiz Inces

Programa Nacional de Aprendizaje (PNA): dirigido a jóvenes interesados en impartido en los Centros de Formación Socialistas (CFS).
 
Teniendo como áreas de formación: Agroalimentario; Industrial; Construcción, Telecomunicación e Informática; Turismo; Hidrocarburos, entre otros.  
 
Para obtener más información de los cursos que ofrece en cada uno de ellos haga clic aquí

Requisitos para ser un aprendiz Inces

  • Tener entre 14 y 18 años
  • Fotocopia de la cédula de identidad del aspirante y representante
  • 4 fotos del aspirante y 2 de su representante
  • Inscripción ante el registro de trabajadores (artículo 98 de la Lopna)
  • Copia del rif
  • Certificado de salud del aspirante
  • 2 referencias personales y familiares
  • Grado de instrucción mínimo 6to grado de educación básica.

Derechos laborales del aprendiz INCES

Los aprendices del INCE en Venezuela, según la Ley Orgánica del Trabajo, tienen derechos laborales específicos que deben ser garantizados por las entidades de trabajo. 
 

Estos incluyen:

  • Salario
  • Cestaticket Socialista
  • Seguro Social
  • Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda
  • Paro forzoso
  • Vacaciones-Bono Vacacional
  • Utilidades fin de año
  • Fideicomiso o Fondo de prestaciones de Antigüedad
  • Y demás beneficios laborales establecidos en la LOTTT

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
Estados Unidos
salud
Horóscopo
Sabado 13 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América