Inces: conozca el programa de aprendizaje para jóvenes, requisitos y derechos laborale

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) ofrece la posibilidad de obtener la formación técnica y profesional continua a quienes desean mejorar sus habilidades o adquirir nuevas competencias laborales.

Los cursos y talleres de diversos oficios que ofrece a través de sus programas adaptados a las necesidades del país.

Programa para ser aprendiz Inces

Programa Nacional de Aprendizaje (PNA): dirigido a jóvenes interesados en impartido en los Centros de Formación Socialistas (CFS).

Teniendo como áreas de formación: Agroalimentario; Industrial; Construcción, Telecomunicación e Informática; Turismo; Hidrocarburos, entre otros.

Para obtener más información de los cursos que ofrece en cada uno de ellos haga clic aquí

Requisitos para ser un aprendiz Inces

Tener entre 14 y 18 años

Fotocopia de la cédula de identidad del aspirante y representante

4 fotos del aspirante y 2 de su representante

Inscripción ante el registro de trabajadores (artículo 98 de la Lopna)

Copia del rif

Certificado de salud del aspirante

2 referencias personales y familiares

Grado de instrucción mínimo 6to grado de educación básica.

Derechos laborales del aprendiz INCES

Los aprendices del INCE en Venezuela, según la Ley Orgánica del Trabajo, tienen derechos laborales específicos que deben ser garantizados por las entidades de trabajo.

Estos incluyen:

Salario

Cestaticket Socialista

Seguro Social

Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda

Paro forzoso

Vacaciones-Bono Vacacional

Utilidades fin de año

Fideicomiso o Fondo de prestaciones de Antigüedad

Y demás beneficios laborales establecidos en la LOTTT

