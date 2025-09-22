Inicia pago de bono a adultos mayores este 22 de septiembre: conoce el monto

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este lunes, ha iniciado el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al mes de septiembre, designado a los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).

MONTO A COBRAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PATRIA: Bs 7.800

Pensión IVSS: lista de bancos que ya liberan el pago este 22 de septiembre

Este 22 de septiembre, también los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión IVSS correspondiente al mes de octubre.

MONTO: Bs 130

Entidades bancarias como Banco de Venezuela, Banco Digital de los trabajadores, Mercantil, BFC, Banesco, Bancaribe, BNC, BBVA Provincial, Tesoro, Banca Amiga, 100% Banco, entre otros comenzaron a liberar el pago.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube