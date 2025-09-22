Plataforma Patria: bonos activos para hoy 22 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, tiene previsto pagar una serie de bonos entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025.

Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas que corresponden al mes en curso a varios sectores de la población venezolana.

¿Qué bonos paga el Sistema Patria este 22 de septiembre?

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Este lunes, inició el pago de la pensión del IVSS (Bs 130). Asimismo, en las próximas horas comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica a los pensionados por un monto de Bs 7.800.

De igual manera, está activo el pago del bono especial para las Brigadas Comunitarias (Bricomiles) por un monto de Bs. 6.660.

El Sistema Patria también tiene activo el bono Movimiento Social Somos Venezuela por un monto de 832,50 bolívares.

Por último, se mantiene la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, del mes de septiembre 2025, a través de la Plataforma Patria por un monto de 17,760 Bs.

